Alpirsbach. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.05 Uhr gewaltsam in ein Bistro in der Bahnhofstraße in Alpirsbach eingedrungen und haben mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge, so teilt die Polizei mit, hebelten zwei Männer ein Fenster auf der rückwärtigen Gebäudeseite auf und stiegen so in das Bistro ein. Sie machten sich an den Geldspielautomaten zu schaffen und hebelten diese auf. Der Diebstahls- und Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei in Alpirsbach, Telefon 07444/ 956 13 90, nimmt Hinweise zu dem Einbruch entgegen.