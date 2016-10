Alpirsbach. Ein unbekannter Täter versuchte laut Polizei am Dienstag gegen 1.30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in der Schillerstraße in Alpirsbach einzudringen. Er bohrte zunächst ein Loch in eine Terrassentür, ließ aber von seinem Vorhaben ab. Anschließend versuchte der Einbrecher, das Schlafzimmerfenster der Wohnung aufzubohren. Durch die Bohrgeräusche wurden die Bewohner aufgeschreckt. Sie machten sich durch lautes Schreien bemerkbar. Der Unbekannte suchte unerkannt das Weite. Zeugen des Einbruchsversuchs können sich unter Telefon 07441/ 53 60 mit der Polizei in Verbindung setzen.