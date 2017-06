Alpirsbach-Reinerzau. "Spaziergang unter 13 Millionen Kubikmetern Wasser" ist das Motto einer Betriebsbesichtigung bei der Wasserversorgung Kleine Kinzig. Bei der Führung durch die Anlagen der Wasserversorgung erfahren die Teilnehmer Interessantes zum Thema Trinkwasser und bekommen Einblicke in die moderne Technik der Wasserversorgung und Wasseraufbereitung. Die zweistündige Führung beginnt mit der Vorführung eines Imagefilms. Danach geht es durch den Entnahmestollen in den Entnahmeturm im See. Dort kann man eine gute Aussicht auf den See genießen. Anschließend besucht die Gruppe das Wasserwerk. Führungen im Juni sind am Dienstag, 6. Juni, Donnerstag, 8., Dienstag, 13., und Freitag, 16. Juni, jeweils ab 14 Uhr. Anmelden kann man sich bis zum Vortag unter Telefon 07444/61 20 (8 bis 16 Uhr).