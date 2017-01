Alpirsbach Ein spezielles Bier für Bäckereien

Alpirsbach. Vier Jahre, nachdem die Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG mit der Produktion des "Original Metzgerbiers" begonnen hat, bringt die Familienbrauerei nun auch ein eigenes Bier für die Bäckereien und Konditoreien auf den Markt. "Original Bäcker Stoff" heißt das Spezialbier in der 0,33-l-Bügelflasche, das die Alpirsbacher Klosterbrauerei exklusiv für das Bäcker- und Konditorenhandwerk braut. Vertrieben wird das Bier über die Bäko-Genossenschaften zuerst in Baden-Württemberg. In der Folge ist eine Ausweitung des Vertriebs über Bäko über den Südwesten hinaus geplant.