Alpirsbach Ein Meisterstück zum Abschied

Alpirsbach. Der Chor Paravox zeigte unter der Leitung von Annegret Ernst-Weissert seine großen stimmlichen Qualitäten. Überzeugen konnte auch Solistin Christine Euchenhofer (Sopran) bei ihren Soli und auch als Oberstimme zusammen mit dem Chor.

Das Jazztrio mit Benedikt Wild aus Rötenberg am Piano, mit Leon Rink aus Dunningen am Schlagzeug und schließlich Uli Schmidt-Haase aus Epfendorf am Kontrabass bot bei dieser rhythmisch sehr anspruchsvollen Jazzmesse außergewöhnliche Interpretationen.

Der Chor und die Solistin mit ihrer klaren und beeindruckenden Stimme sowie das Jazztrio trugen die liturgischen Texte und die anspruchsvolle Vertonung in der besonderen Atmosphäre der Klosterkirche mit ihrer hervorragenden Akustik gekonnt an das Publikum weiter. Das Zusammenspiel und die Stimmung der Texte beeindruckten die Zuhörer beim "Kyrie" und dem "Gloria", den beiden Eingangsstücken. Die Dramatik der Kreuzigung spiegelte sich sowohl musikalisch als auch stimmlich beim "Cruzifixus", das ausdruckstark vorgetragen wurde. Mit dem "Agnus Dei" und dem "Dona nobis pacem – gib uns deinen Frieden" endeten die eindrucksvollen Darbietungen. Die begeisterten Zuhörer spendeten lang anhaltenden Applaus, und die Künstler verabschiedeten sich mit einer Zugabe.