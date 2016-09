Alpirsbach Ein evangelisches Kloster auf Zeit

So war es nur konsequent, dass die Kollekte an einen Priester in Kananga ging, der sich dort für Frieden engagiert. Nicht nur über das gemeinsame Singen und Beten und das Studium, sondern auch über vielfältige Gespräche und Kontakte vertieften die Teilnehmer ihre Gemeinschaft.

Dies geschah während der Mahlzeiten in der Begegnungsstätte, aber auch sonst in der Freizeit. Einige Teilnehmer besuchten eine Open-Air-Veranstaltung des Subiaco-Kinos. Bei einem Spaziergang zur Karlsquelle genossen einige die Umgebung Alpirsbachs. Außerdem gab Ulrich Weissert nach einer Komplet, dem Nachtgebet, ein kurzes Konzert mit Werken von Bach und Alain an der Orgelskulptur, seiner jahrelangen Wirkungsstätte.

Den Abschluss bildete die deutsche Messe, bei der Präses Schloz die Predigt über den Hebräerbrief hielt, in der er nicht zu einem untätigen, sondern zu einem aktiven und tätigen Warten auf Jesus Christus aufforderte.