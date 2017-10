Alpirsbach Ein Buch über Bienen

In dem Buch bekommen Leser Einblick in die Bienenwohnung und begleiten die Königin auf den zwei wichtigsten Reisen ihres Lebens. Zahlreiche Besucher verfolgten den Vortrag des Imkermeisters Richard Graf, der anschaulich das Leben einer Bienenkönigin beschrieb. Danach erzählte Autorin Dorothea Graf, wie sie sich seit vielen Jahren an der Seite ihres Mannes für Bienen begeisterte und wie die Idee reifte, ein Buch zu schreiben. Als sie die junge Alpirsbacher Künstlerin Annika kennenlernte und sie für die Illustration gewann, setzte sie ihre Idee um. Für die Layoutgestaltung und die Produktion des Buchs kam der Werbegrafiker Steffen Zeile dazu.

Anschließend las die Autorin aus ihrem Buch vor. Zeile umrahmte die Veranstaltung am Keyboard mit einigen Musikstücken wie etwa "The Birds an the Bees" (Dean Martin). Das Buch ist für 16,95 Euro unter anderem in der Stadtbücherei erhältlich.