Alpirsbach-Peterzell. Schwäbische Comedy mit "Hillu’s Herztropfa" gibt es am Sonntag, 6. November, ab 17.30 Uhr im Bürgerhaus Peterzell. Das Duo ist für seine herzhaften und schlagfertigen Auftritte mit echtem schwäbischem Älbler-Humor bekannt. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Zu der Veranstaltung lädt der Bürgerverein Peterzell ein. Er bewirtet auch die Besucher. Vorverkauf ist ab sofort bei der Volksbank Peterzell, der Volksbank Fluorn, im Bürgerbüro Alpirsbach und per E-Mail an ov.peterzell@alpirsbach.de. Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro.