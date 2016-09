Das Akustik-Trio Driftwood tritt spielt am kommenden Samstag bei der Nudelparty des Schwarzwald-Ultra-Rad-Marathons in Alpirsbach. Ab 19 Uhr bieten die drei Musiker im Haus des Gastes Klassiker und Raritäten der Rock- und Popmusik. Die Band präsentiert Songs, die die Musikgeschichte in den vergangenen vier Jahrzehnten an Land gespült hat. Manche Stücke interpretiert das Trio auch völlig neu. Der Eintritt ist frei. Foto: Driftwood