Alpirsbach Drei Monate auf großem Fuß gelebt

Alpirsbach-Peterzell. Für den vorgetäuschten Überfall auf die Kreissparkassen-Filiale in Peterzell am 13. Mai wurden die beiden Angeklagten von einem Schöffengericht in Rottweil nun zu Haftstrafen verurteilt. Der 23-jährige Haupttäter muss für drei Jahre und fünf Monate ins Gefängnis, seine 20-jährige Helferin im Geldinstitut erhielt wegen Untreue in besonders schwerem Fall eine 18-monatige Jugendstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem muss sie 150 soziale Arbeitsstunden leisten. Bei dem fingierten Überfall um die Mittagszeit hatten die beiden Angeklagten gut 231 000 Euro erbeutet. Davon konnten allerdings nur noch 58 300 Euro sichergestellt werden.