Alpirsbach Dramatisch und einfallsreich

Keiser, der seine musikalische Ausbildung an der Thomasschule in Leipzig erhielt, feierte im damals berühmten Opernhaus am Gänsemarkt die ersten Erfolge mit seinen Opern. In den folgenden 40 Jahren komponierte er mehr als 100 Opern, er wurde Leiter der Gänsemarktoper und führte das Opernhaus zu einem künstlerischen Höhepunkt.

Urheberschaft zweifelhaft

Zu seiner Zeit galt Keiser als der größte Opernkomponist Deutschlands. Einen Wendepunkt in seiner Karriere bildete seine Berufung zum Kantor an den Hamburger Dom, in der Nachfolge von Johann Mattheson. Keiser verzichtete nun auf die Welt der Oper und widmete seine kompositorische Schaffenskraft von da an fast ausschließlich geistlichen Werken. Aus dieser Zeit sind Motetten, Kantaten und ein Dutzend Oratorien und Passionen überliefert.

Ist Keiser überhaupt der Komponist der Markuspassion? Die Ergebnisse jüngster musikwissenschaftlicher Forschungen lassen durchaus vermuten, dass Reinhard Keiser nicht der wirkliche Urheber der Markuspassion ist, so die Kantorin. Johann Sebastian Bach jedenfalls hat Keiser, fälschlich oder nicht, für den Komponisten gehalten. Es gibt wohl kaum ein Werk seines Zeitgenossen mit dem sich Bach nachweislich so häufig und intensiv beschäftigt hat wie mit Keisers Markus-passion. Insgesamt lassen sich drei Aufführungen nachweisen, 1713 in Weimar und 1726 und 1745 in Leipzig, für die Bach jeweils Versionen mit Veränderungen angefertigt hat. Der musikalische Gewinn, den Bach für sein eigenes Schaffen aus der Beschäftigung mit der Markuspassion zog, wird von dem Musikschriftsteller Klaus Heitmann so beschrieben: "Keisers Passion war in vieler Hinsicht das Vorbild für Bachs Passionen."

