Alpirsbach Doris Grossmann verteidigt ihren Titel

Loßburg-Wittendorf/Alpirsbach. Auch ihr Trainings- und Vereinskollege Michael Kübler aus Dietersweiler fährt mit seiner Hündin Amy zu dem Turnier des Internationalen Rasse-, Jagd- und Gebrauchshundeverbands (IRJGV). Beide trainieren ihre Tiere beim Vier-Pfoten-Treff in Wittendorf.

Michael Kübler tritt mit Amy in der Mini-Klasse an. In dieser Klasse sind Hunde mit einer Schulterhöhe bis 43 Zentimeter zugelassen. Größere Exemplare wie Kessy treten in der Maxi-Klasse an.

Für Doris Grossmann aus Alpirsbach war es eine durchwachsene Saison. Erst im vorletzten Turnier in der Region Süd qualifizierte sie sich für die Teilnahme an der Meisterschaft – als Siebtplatzierte. Nur acht aus der Liga dürfen zur Meisterschaft fahren. Sie sei gesundheitlich angeschlagen gewesen, sagt Doris Grossmann.