Alpirsbach Die Uralt-Telefontechnik kommt jetzt raus

Alpirsbach. Das Rathaus in Alpirsbach erhält eine neue Datentechnik – gezwungenermaßen. Denn die Telekom bietet ab 2018 keine analogen Telefonanschlüsse mehr an. Wie so oft, verlief die Debatte im Rat dazu kontrovers. Wie Bürgermeister Michael Pfaff einleitend zum Thema erläuterte, wird die Telekom zum Januar 2018 keine analogen Telefonanschlüsse mehr bereitstellen, deshalb müsse die Anlage im Rathaus ersetzt werden.