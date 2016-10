Alpirsbach Den Mönchen in den Kochtopf gucken

Alpirsbach. Der Festtag ist eine gemeinsame Aktion der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und des Klosters Bronnbach. Er steht diesmal unter dem Motto "Speis und Trank im Kloster". An diesem Tag lassen sich die Mönche gerne in den Kochtopf gucken. Abwechslungsreiche Sonderführungen für Kinder und Erwachsene machen den früheren Alltag im Kloster lebendig. Man erfährt, was einst auf den Herdstellen der Klöster in Baden und Württemberg brodelte, welche Getränke erlaubt waren und warum Biber eine beliebte Fastenspeise waren. Bei Mitmachaktionen können kleine und große Besucher ausprobieren, wie die Mönche mit Tinte und Federkiel einst Schriften kopierten. Und in Workshops können sich Kinder als Steinmetz oder Bildhauer versuchen. Gottesdienste und Konzerte stehen ebenfalls auf dem Programm. Im und um den Schwarzwald laden das Unesco-Denkmal Kloster Maulbronn, die Klöster Hirsau und Alpirsbach sowie die Klosterruine Allerheiligen zum Erlebnistag ein – mit Führungen und besonderen Aktionen.

Im Alpirsbacher Kloster beginnt an dem Erlebnistag um 11.30 Uhr eine zweistündige Sonderführung unter dem Titel "Weltweit einzigartig – der Alpirsbacher Klosterfund". Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. "Aus Korn wird Brot" lautet das Motto einer Sonderführung für Kinder ab sechs Jahren und Familien. Die etwa zweistündige Führung beginnt ebenfalls um 11.30 Uhr. Karten für Erwachsene gibt es für elf Euro, ermäßigt kostet der Eintritt 5.50 Euro.

"Den Mönchen aufs Dach gestiegen" wird ab 14.30 Uhr. Interessierte können bei dieser Sonderführung Meisterwerke der Zimmermannskunst bestaunen. Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Um "Kräuter und Elixiere – Heilkunde im Mittelalter" geht es bei einer weiteren Sonderführung ab 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro – eine kleine Kostprobe inklusive. Zum Abschluss des Erlebnistags gibt es ab 17 Uhr eine Vesper in der Klosterkirche.