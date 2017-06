Alpirsbach Den Anfang macht die Blockflöte

Die Markgräfin betätigte sich künstlerisch in allen Bereichen der Kultur: Sie malte, komponierte, verfasste Bühnenwerke, trat gelegentlich als Schauspielerin auf und führte Regie. Literarische und historische Bedeutung erlangte sie unter anderem durch ihren Briefwechsel mit ihrem Bruder Friedrich dem Großen und durch die Veröffentlichung ihrer Memoiren, die durch ihre teils unverblümten Schilderungen des Lebens am preußischen Hofe von besonderem kulturgeschichtlichem Wert sind. Sie komponierte unter anderem auch ein Cembalokonzert, welches in der Klosterkirche erklingen wird.

Im 18. Jahrhundert ein häufiges Instrument

Die Blockflöte war im 18. Jahrhundert ein sehr häufig gespieltes Instrument, und große Komponisten wie Bach, Telemann, Händel und Vivaldi komponierten eine Fülle an Sololiteratur für das zentrale Instrument der Barockzeit. Vivaldi machte am ausgiebigsten von der vielgestaltigen klanglichen Identität dieses Instruments Gebrauch, wie er mit seinen zahlreichen Blockflötenkonzerten unschwer unter Beweis stellt.

Das seit 1963 bestehende Kammerorchester Collegium Musicum Oberndorf wird gemeinsam mit der Münchner Blockflötistin Birgit Rosner ein Concerto in G-Dur von Antonio Vivaldi zu Gehör bringen. Carmen Jauch wird den Abend an der Orgel mit der Toccata und Fuge F-Dur von Johann Sebastian Bach eröffnen, es folgt ein Orchesterwerk des österreichischen Komponisten Johann Georg Albrechtsberger. Zum Abschluss des Abends wird das bekannte Orgelkonzert F-Dur von Georg Friedrich Händel zu hören sein.

Die 17 Tonnen schwere Winterhalter-Orgelskulptur wird für dieses Konzert zum ersten Mal in diesem Jahr verfahren.

Karten können im Pfarrbüro unter Telefon 07444/22 57 reserviert werden. Die Abendkasse öffnet um 17.15 Uhr.