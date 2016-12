Alpirsbach Das Orchester sucht einen neuen Dirigenten

Jugendleiterin Susanne Göhring bekräftigte: "Die Kooperation mit der Grundschule Alpirsbach hat Früchte getragen. Konrektorin Maite Kilgus ist unser verlängerter Arm zur Schule." Zum Flöten-Unterricht haben sich so viele Kinder angemeldet, dass zwei Klassen gebildet werden mussten, Von den neun Kindern der Bläserklasse (vierte Schulklasse) können im Frühjahr schon einige in die Jugendkapelle integriert werden.

Vorsitzender Tobias Krötz ehrte Aktive mit Urkunden. Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Matthias Spingler und Andy Jehle, die Ehrennadel in Bronze gab es für Tim Schlemmer. Fünf Jungmusiker haben das silberne D 2-Leistungsabzeichen des Kreisverbands erworben: Christoph Armbruster, Noomi Broska, Filip Kawecki, Julia Kuntz und Jan Schlemmer. Bei einer Tombola unter der Regie von Beate Spingler gab unter den Preisen eine Fahrt mit dem Alpirsbacher Heißluftballon zu gewinnen. Die SG Busenweiler-Römlinsdorf bewirtete die Besucher. Wie Vorsitzender Tobias Krötz im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte, sucht der Verein intensiv nach einem Nachfolger für den scheidenden Dirigenten Thomas Teufel: "Mitte bis Ende Januar stehen Probe-Dirigate mit Bewerbern an."

Nächstes Jahr feiert der Musikverein Rötenbach sein 90-jähriges Bestehen. Für Samstag, 27. Mai, ist ein Jubiläumskonzert in der Klosterkirche letztmals unter der musikalischen Leitung von Thomas Teufel geplant. Ein Projektorchester soll ehemalige und befreundete Musiker mit der aktuellen Kapelle zusammenbringen. Die Probephase startet am 29. Januar in der Sulzbergschule. Für das Projektorchester sind Anmeldungen bis 8. Januar möglich bei Marc Bühler, Telefon 07444/ 956 29 88, E-Mail: m_buehler@mv-roetenbach.com.