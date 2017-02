Alpirsbach Clubhaus eröffnet

Die närrische Eröffnungsparty in der Torgasse 9 in Alpirsbach beginnt am Fasnetsfreitag, 24. Februar, um 19 Uhr. Sie wird am Sonntag, 26. Februar, um 10 Uhr fortgesetzt – vor und nach dem Fasnetsumzug in Alpirsbach. An beiden Tagen sorgt DJ Carsten vom Turmbräu in Freudenstadt für Stimmung. Der Eintritt ist frei. Das umgebaute Clubhaus bietet Räume in amerikanischem Stil. Sie können für verschiedene Festlichkeiten genutzt werden. Im Clubhaus gibt es auch eine neue Licht- und Tonanlage und modernes DJ-Equipment. Investiert haben die Harley-Freunde auch in einen neuen Tresen und Barbereich sowie eine Lüftungsanlage.

Der angrenzende Saloon lässt die Gäste die Atmosphäre des Wilden Westens erleben. Den kompletten Umbau haben die Harley-Freunde in Eigenleistung bewerkstelligt.

Mit monatlich wechselnden Motto-Partys, etwa Oldie-Nights und Auftritten verschiedener Bands, soll ein breites "Ü25"-Publikum angesprochen werden.