In der Alpirsbacher Klosterkirche erklingt am Samstag, 15. Oktober, ab 18 Uhr die Jazzmesse von Johannes Matthias Michel. Der 1963 geborene Komponist und Mannheimer Kirchenmusiker hat die Form der Messe in rhythmisch außergewöhnlich abwechslungsreichen Sätzen vertont. Sie sind etwa überschrieben mit Swing, Shuffle, Bossa Nova, Latin oder Tango. Der Chor Paravox musiziert mit Christine Euchenhofer aus Wannweil (Sopran), die sowohl solistische Teile wie "Laudamus te", "Et incarnatus est" oder "Pater noster" übernimmt als auch die Oberstimme über dem anspruchsvollen, vier- bis achtstimmig gesetzten Chorpart singt und improvisiert. Benedikt Wild aus Rötenberg (Piano), Leon Rink aus Dunningen (Schlagzeug) und Uli Schmitt-Haase aus Epfendorf (Kontrabass) sorgen als Jazztrio für einen eindrucksvollen Instrumentalpart, obwohl es für klassisch ausgebildete Musiker durchaus eine Herausforderung ist, nicht nach aufgeschrieben Noten, sondern den sogenannten Leadsheets zu musizieren. Karten für das Alpirsbacher Klosterkonzert unter Leitung von Kantorin Annegret Ernst-Weissert können im Pfarramt unter Telefon 07444/22 57 reserviert oder an der Abendkasse zum Preis von 14 Euro, ermäßigt für elf Euro, gekauft werden. Foto: Glauner