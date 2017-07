Alpirsbach Bürgerinitiative vermisst Rückhalt der Stadt

Frauen pflegen weiterhin zwei Rosenbeete und schmuckes Ensemble am Stadteingang

Mehrfach sei die Bürgerinitiative darauf hingewiesen worden, dass die Verwaltung alle ehrenamtlich Aktiven gleich behandeln müsse, so Anne Bosch und Rosemarie Harter. Wozu sie anmerken, dass die Schulwegbegleiter einmal im Jahr von der Stadt ein Essen bekommen, die Helferinnen von "Alpirsbach blüht auf" jedoch nicht, obwohl sie zeitlich wohl mehr geleistet hätten.

Zwei Rosenbeete – ein großes gegenüber der Begegnungsstätte in der Krähenbadstraße und ein kleines gegenüber dem Stadtmuseum – sowie das schmucke Ensemble mit Wappen am Stadteingang aus Richtung Freudenstadt will das Team von "Alpirsbach blüht auf" weiterhin pflegen. Der Rest der Aktion ist allerdings Vergangenheit. Für Blumenschmuck gesorgt haben die Frauen – Männer hatten sich als Mitstreiter nicht gefunden – in erster Linie beim Kloster und im Bereich des Bahnhofs, außer auf dem Bahnhofsgelände selbst, vor allem aber beim Haus des Gastes und in der Krähenbadstraße.

Von privater Seite gab’s viel Lob für "Alpirsbach blüht auf" – und manchmal auch Unterstützung. So spendete ein Unternehmer für die Aktion kurzerhand ein paar Gärtnerstunden. Die Gruppe hofft, dass ihr Anliegen, die Stadt mit Blumenschmuck zu verschönern, auch künftig nicht ganz verwelkt. Und setzt auf eine Reaktion der Mitbürger. "Nun aufzuhören, tut uns in der Seele weh", sagt Rosemarie Harter, "wir haben das mit Herzblut gemacht. Aber wir wollen ein Zeichen setzen."

Das restliche Spendengeld, das die Bürgerinitiative bei der Stadt auf dem Konto hat, soll nach dem Wunsch der Helferinnen dem Alpirsbacher Handels- und Gewerbeverein zur Verfügung gestellt und für zwei Frühjahrsbepflanzungen der städtischen Blumenkübel sowie Adventsschmuck verwendet werden.