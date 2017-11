Alpirsbach Bürgerenergiegesellschaft gegründet

Weiter führte er aus, dass sich die rechtlichen Voraussetzungen geändert hätten und eine Bürgerenergiegenossenschaft keine Mittel nach dem EEG-Gesetz erhalten könne. Hierfür sei die Rechtsform einer GmbH &Co KG erforderlich. Die Wahl dieser Rechtsform, vor allem die Haftungsfragen und Risiken, führten zu vielen Nachfragen und einer lebhaften Diskussion. Sascha Schmidt, Dietmar Lust, Stefan Niesner und Jörg Lehmann versuchten, die Bedenken auszuräumen. So sei mit der Gründung einer solchen Gesellschaft noch keine finanzielle Beteiligung genehmigt. Diese müsste bei einer Hauptversammlung beschlossen werden. Die Haftungsrisiken lägen dabei lediglich in Höhe der Einlagen. Da die Vorstandsmitglieder der BES keine Fachjuristen sind, soll die Klärung der Haftungsfrage und des Risikos der Kommanditisten und Kapitalgeber durch eine juristische Beratung geklärt werden. Dafür würden Kosten in Höhe von 3000 bis 4000 Euro anfallen.

Die Beschlussfassung wurde auf Anregung der Mitglieder in fünf Abschnitte gegliedert. Die Freigabe der Kosten für eine juristische Beratung erfolgte einstimmig. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde mehrheitlich die Gründung der Bürgerenergiegesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co KG beschlossen. Auch der Beitritt der Bürgerenergie Schwarzwald zur Bürgerenergiegesellschaft zum Zeitpunkt der Gründung wurde bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen. Zwei Enthaltungen und eine Gegenstimme gab es bei der Abstimmung zur Freigabe von Mitteln für Rechtsberatungen bis zu 5000 Euro ohne erneute Einberufung einer Hauptversammlung. Einstimmig erfolgte die Zustimmung zur finanziellen Beteiligung der BES in der festgelegten Form bei einer weiteren außerordentlichen Hauptversammlung.

Ulrich Seiz, Vorstand Nahenergie und e-Mobilität, stellte auch die Themen für den nächsten Stammtisch der BES am Freitag, 1. Dezember, im Gasthaus Löwen-Post in Alpirsbach vor. Dann soll es um die Nutzung von Wärmequellen, zum Beispiel der Abwärme im Freibad, den Einsatz von Schwarzwaldstrom, Infrarot-Heizplatten, den Aufbau von Ladesäulen, Elektrofahrzeuge und Carsharing gehen.