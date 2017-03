Hell und übersichtlich, so präsentiert sich der Brauladen der Klosterbrauerei in Alpirsbach. Nach zweiwöchiger Umbauzeit erstrahlt der kleine Laden in neuem Glanz. Im Brauladen gibt es die ganze Bierpalette der Alpirsbacher Klosterbräu, Souvenirs, aber auch andere Dinge, die in irgendeiner Weise mit Bier zu tun haben. Marianne Schwenk leitet den Brauladen. Foto: Altendorf-Jehle