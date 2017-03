In der Winterpause trafen sich die Boule-Spieler der Boule-Gemeinschaft Alpirsbach regelmäßig zum Kegeln. Nach dem Kegeltreff am Mittwoch, 29. März, im Gasthof Untere Mühle beginnt die Freiluftsaison am 3. April. Jeweils am Montag- und Mittwochnachmittag treffen sich die Boule-Spieler um 15 Uhr auf dem Schillerplatz. Interessierte sind willkommen. Ein Boule-Turnier ist wieder im Sommer und das Abschluss-Turnier im Herbst geplant. Foto: Held