Die Boule-Gemeinschaft Alpirsbach hat sich an den "Stuhl-Mal-Tagen" des Sulzberg Forums Alpirsbach beteiligt. Inge Herzog und Helmut Held haben dafür zwei Stühle zunächst abgeschliffen und dann mit den Farben gelb und blau, in den Farben der Stadt Alpirsbach, gestrichen. Bei einem Treffen der Boule-Spieler wurden die beiden Stühle auf dem Boule-Platz neben der Schiller-Statue zur Freude der Boule-Spieler aufgestellt. Helmut Held sagte, dass sich die Boule-Gemeinschaft gerne an der Aktion des Sulzberg Forums beteiligt hat. Der Boule-Platz werde mit den beiden Stühlen aufgewertet. Der Senior der Boule-Spieler, Erich Benz, 86 Jahre alt, nahm im Beisein einiger anderer Boule-Spieler auf einem der Stühle Platz. Foto: Held