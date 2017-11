Alpirsbach. Die Staatlichen Schlösser und Gärten bieten am Sonntag, 5. November, ab 14.30 Uhr im Alpirsbacher Kloster eine Sonderführung unter dem Thema "Beten und Büffeln" an. Mit Janet Alpers startet eine Reise in die Zeit der Klosterschüler vor fünf Jahrhunderten. Als die Mönche gingen, kamen die Schüler ins ehemalige Benediktinerkloster. Und damit bauliche Änderungen: In das Dormitorium der Mönche wurden Schlafzellen für die Schüler eingepasst. Doch auch das Leben im Kloster richtete sich nach einem anderen "Stundenplan". Wie sah dieser aus? Was wurde gegessen? Welche Kleidung trugen die jungen Bewohner? Fragen, die bei dem Rundgang durch Museum, das Kloster und das ehemalige Dormitorium beantwortet werden. Anmeldungen zu der Sonderführung sind per E-Mail an info@kloster-alpirsbach.de oder unter Telefon 07444/510 61 erforderlich.