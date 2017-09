Alpirsbach Bereits seit halbem Jahrhundert aktiv

Michael Frick berichtete über die Aktivitäten der von ihm geleiteten Gruppe Ü 50. Deren neun Mitglieder pflegen demnach gesellschaftliche Kontakte und unterstützen die Arbeit des Roten Kreuzes durch Mitarbeit, zum Beispiel bei den Blutspende-aktionen. Den Kassenbericht trug Gerd Leibiger vor. Zwar sei im vergangenen Jahr noch ein Überschuss erwirtschaftet worden, allerdings stünden in diesem Jahr Ausgaben für die Außenanlage des Vereinsheims und die Beseitigung von Schäden an. Der Kassenprüfer bescheinigte eine gute Kassenführung, sodass Bürgermeister Michael Pfaff die Entlastung herbeiführen konnte. Die Ehrungen übernahm der stellvertretende Kreisgeschäftsführer Joachim Herrmann. Für langjährige aktive Mitgliedschaft wurden Katja Walz (20 Jahre), Ingrid Wagner (35) und Peter Günther (50) ausgezeichnet. Die Geehrten erhielten neben der Urkunde eine Spange in Silber, Peter Günther eine solche in Gold. Michael Frick hielt die Laudatio auf Peter Günther und schilderte die vielen Stationen seines Werdegangs beim DRK. Als besonderen Dank erhielt Günther die DRK-Ehrennadel vom Verein sowie einen Gutschein. In Abwesenheit geehrt wurde Bernd Leix.

Zum Abschluss sprachen Bürgermeister Michael Pfaff, Kreisjugendleiterin Martina Krause und Kreissozialleiterin Marion Schmid Grußworte.