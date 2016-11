Alpirsbach. Beim nächsten Benedetto-Treff der katholischen Kirchengemeinde St. Benedikt referiert Diakon Georg Lorleberg über die heutige Begräbniskultur. Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 17. November, um 20 Uhr im Gemeinderaum Benedetto. Friedhöfe waren und sind ein Abbild der Gesellschaft. Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts haben sich Ansprüche und Bedürfnisse von Angehörigen stark gewandelt. War der Friedhof vor noch nicht langer Zeit ein Ort, wo man über die gärtnerische Gestaltung eines Grabs die Kultur des Abschieds lebten, so suchen heute Angehörige oft Bestattungsmöglichkeiten, die kostengünstig und weniger pflegeintensiv und manchmal auch anonym sind. Und doch bleiben die Erinnerung und das Gedächtnis. Wie zeigt sich das und welche – neuen – Möglichkeiten der Bestattung gibt es heute? Dieser und weiteren Fragen geht Lorleberg in seinem Vortrag nach.