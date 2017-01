Alpirsbach Bauernhaus abgebrannt

Alpirsbach-Peterzell. Ein Brand ist in den frühen Morgenstunden in einem älteren und bewohnten Bauernhaus in der Straße "Unter Hummelberg" in Peterzell ausgebrochen. Nach ersten Einschätzungen entstand an dem vollständig niedergebrannten Haus ein Schaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro, teilt die Polizei mit. Das Feuer brach kurz nach 4.20 Uhr im Ökonomieteil des Bauernhauses aus. Ein Brandmelder riss die alleine im Haus lebende 72-jährige Bewohnerin aus dem Schlaf. Sie verständigte sofort die an anderer Stelle wohnenden Hausbesitzer und diese die Feuerwehr.

Mit Hilfe der herbeieilenden Hauseigentümer konnte die Frau das Haus unverletzt verlassen. Sie wurde dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Freudenstadt gebracht.

Die unter Kommandant Markus Kohler mit etwa acht Fahrzeugen und 70 Mann anrückende Feuerwehr mit den gesamten Abteilungen aus Alpirsbach und den umliegenden Gemeinden konnte nicht verhindern, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausdehnte und dieses schließlich niederbrannte.