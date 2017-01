Alpirsbach Bauernhaus abgebrannt

Alpirsbach-Peterzell. Ein Brand ist am Sonntagmorgen in einem älteren Bauernhaus in der Straße "Unterer Hummelberg" in Peterzell ausgebrochen. Nach ersten Einschätzungen entstand an dem Haus ein Schaden in Höhe von mindestens 100 000 Euro, teilt die Polizei mit. Das Feuer brach kurz nach 4.20 Uhr im angebauten Ökonomieteil des Bauernhauses aus.