Alpirsbach Barock-Cellist tritt in Gottesdienst auf

Alpirsbach. Er ist jung, virtuos und gern im Land unterwegs: Barock-Cellist Felix Thiedemann gastiert am Sonntag, 26. März, in Römlinsdorf. Thiedemanns Konzert ist in den ganz normalen Gottesdienst ab 9.30 Uhr in der Römlinsdorfer Kirche an der Kirchensteige integriert.