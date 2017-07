Alpirsbach Bäderdreieck erkundet

Bei dem Kloster, wo auch Bier gebraut wird, nahm man das Mittagessen ein. Am frühen Abend kam die Gruppe im Pockinger Hotel an. An den nächsten Tagen erkundete die Gruppe die nähere und weitere Umgebung. Auch ein Bummel durch Bad Füssing mit der Möglichkeit zum Thermenbesuch stand auf dem Programm.

In der Erlebnisgastronomie Haslinger Hof wurde die Gruppe unter dem Motto "gastlich-urig-lebensfroh" bewirtet. Eine Fahrt über die Landesgrenze in die Barockstadt Schärding wurde ebenfalls unternommen. In Passau startete eine Dreiflüsse-Rundfahrt. Dabei sahen die Ausflügler auch, wo Donau, Inn und IIz zusammenfließen. Anschließend blieb Zeit für einen einstündigen individuellen Stadtbummel.

Eine Donauschifffahrt von Obernzell aus bis zur Donauschleife bei Schlögen mit einem traditionellen bayerischen Mittagessen an Bord fehlte ebenfalls nicht.Das Thermometer kletterte an diesen Tagen bis über 35 Grad im Schatten.