Alpirsbach Bachs Cello-Suiten in neuem Licht

Die Soiree war gegliedert in zwei Teile – zum einen in das "Glitzernde Entstehen", in dem die Sätze aus Bachs Cello-Suite G-Dur vorgetragen wurden, und zum anderen in das "Flimmernde Verwehen", in dem die Suite in c-Moll zu hören war. Wie ein roter Faden zog sich Hermann Hesses Gedicht "Blauer Falter" durch den Abend. Mit den geflügelten poetischen Worten über das Glück, untermalt mit sanften und eindringlichen Cellotönen, begannen beide Teile, und damit endete auch der Abend.

Zwischen den instrumentalen Sätzen Prélude – Allemande – Courante, Sarabande, Menuett und Gigue las Johannes Söllner romantische, mit Bedacht auserwählte Gedichte und poetische Verse deutscher Lyriker über den Duft und die Süße des Frühlings, über Blühen und Gedeihen.

Im Schein eines warmen Kerzenlichts sorgten die Interpretation des Gedichts "Frühlingsglaube" von Ludwig Uhland und des romantischen Novalis-Gedichts "Es färbte sich die Wiese grün" für stimmige Momente zum Besinnen. An den Schluss des ersten Teils setzte Johannes Söllner Theodor Fontanes "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland", die Verse aus der Ballade über den wohlgesonnenen Gutsherrn von Ribbeck und dessen Birnbaum.

Gedichte von Rilke und Hesse

Im zweiten Teil stand das Vergehen, das Sterben und der Tod im Mittelpunkt der Gedichte. "Herbsttag" von Rainer Maria Rilke und Hermann Hesses "In Sand geschrieben" wurden mahnend vorgetragen. Melancholie zeigte sich auch in den dazwischen gefügten Cello-Sätzen aus Bachs Suite c-Moll.

Nach der musikalisch-literarischen Darbietung zeigten die Gäste durch großen Beifall, dass ihnen die Kombination aus magischer Musik und eindringlichen Worten gut gefallen und diese für einen ganz besonderen Abend gesorgt hat.