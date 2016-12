Alpirsbach Bach erklingt zu Festtagen

Alpirsbach. "Jauchzet, frohlocket" – diese ersten Worte des Eingangchors aus dem Weihnachtsoratorium sind vielen bekannt. Kaum ein Werk von Johann Sebastian Bach ist so berühmt und beliebt wie das Weihnachtsoratorium, das für die Weihnachtsfeiertage 1734/35 in Leipzig komponiert wurde. Dieses Werk gilt als eine der bedeutendsten und größten Kompositionen in der Geschichte der geistlichen Musik und stellt für viele Menschen bis heute einen beinahe unverzichtbaren Bestandteil im Erleben der Weihnachtszeit dar, heißt es in der Ankündigung.

Für den zweiten Weihnachtsfeiertag lädt die evangelische Kirchengemeinde Alpirsbach um 17 Uhr zu dieser prachtvollen Vertonung der Weihnachtsgeschichte ein. Unter der Leitung von Carmen Jauch führen Kinder-, Jugendchor und Alpirsbacher Kantorei gemeinsam mit dem Orchester Cappella Vivace die Kantaten I, III und VI auf. Die Abendkasse öffnet um 16.15 Uhr. Als Solisten werden Jeannette Bühler (Sopran), Livia Kretschmann (Alt), Henning Jensen (Tenor) und Professor Clemens Morgenthaler (Bassbariton) zu hören sein.

Die einzelnen Teile des Weihnachtsoratoriums wurden erstmals vom Thomanerchor in Leipzig in den sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem Epiphaniasfest 1735 in der Nikolaikirche und der Thomaskirche aufgeführt. Feierliche Eröffnungs- und Schlusschöre, die Vertonung der neutestamentlichen Weihnachtsgeschichte in den Rezitativen, eingestreuten Weihnachtschorälen und Arien der Gesangssolisten prägen das Oratorium.