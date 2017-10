Alpirsbach Auto kracht in Planken

Alpirsbach/Schenkenzell. Leicht verletzt wurde eine 38-jährige Autofahrerin am Samstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 zwischen Alpirsbach und Schenkenzell. Die Frau war laut Polizei kurz vor 16 Uhr zusammen mit ihrem Ehemann in einem Auto auf der Bundesstraße 294 von Alpirsbach in Richtung Schenkenzell unterwegs. In einem Moment der Unachtsamkeit kam die 38-Jährige von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen die Schutzplanken. Die Autofahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.