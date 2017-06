Alpirsbach Auszeichnung für Autohaus Roth

Alpirsbach/Sulz. Die Autohaus Roth GmbH mit Niederlassungen in Sulz und in Alpirsbach hat für das Jahr 2016 den ersten Platz deutschlandweit im Bereich "Kundenzufriedenheit smart Service (smart Servicebetriebe)" belegt und wurde dafür in Berlin von der Geschäftsleitung von Mercedes-Benz Deutschland ausgezeichnet.