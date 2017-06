Alpirsbach. Zu einer Sonderführung mit dem Titel "Ora et labora" laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg für Sonntag, 25. Juni, um 14.30 Uhr ins Alpirsbacher Kloster ein. Bei kühlen Temperaturen zeigt Elena Hahn das durchstrukturierte Leben der Benediktinermönche in Kloster Alpirsbach. "Ora et labora", "Bete und arbeite" – das war der Lebensgrundsatz der Benediktiner. Klare Regeln prägten den Klosteralltag in jeder Hinsicht. Ein Rundgang durch das Kloster gibt einen Einblick in den Tagesablauf der Mönche. Referentin ist Elena Hahn. Anmeldungen sind per E-Mail an info@kloster-alpirsbach.de oder unter Telefon 07444/510 61 möglich.