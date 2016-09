Alpirsbach Auf Spurensuche bei der Polizei

Postenleiter Dieter Wahr entpuppte sich als wahrer Spezialist für neugierige Kinder mit bohrenden Fragen, wie das Jugendreferat mitteilt. Nach der freundlichen Begrüßung ging es gleich in die Garage zum Polizeiauto. Alle Türen wurden geöffnet, und alle Kinder durften – gleichzeitig – im Wagen Platz nehmen. Vieles gab es zu entdecken, sämtliche Details wurden bestaunt und besprochen: das Blaulicht, die roten Anzeigen auf dem Dach, das Martinshorn – nur ganz kurz, weil es so laut ist –, das Funkgerät und der gesamte Kofferrauminhalt von Weste bis Helm. Dieter Wahr schnappte sich den Spurenkoffer und schloss die Garage. "Spurensicherung am Tatort ist das A und O", erklärte er, "das schauen wir uns gleich mal genau an."

Also ging es nun hinein in die Wache. Im Büro des Postenleiters schauten sich die Kinder erst einmal genau um. Der Nebenraum war richtig spannend. Dort steht der tresorähnliche Waffenschrank mit den Dienstwaffen. Eine Pistole durften die Kinder in die Hand nehmen – natürlich entladen. "Der alte Schlagstock", bekamen die Besucher erklärt, "wurde Schwarzwurst genannt". Der ist aus Gummi und nur noch zu Anschauungszwecken da. Heute werde ein moderner Teleskopstock aus Metall verwendet. Der könne gut mitgeführt werden und sei viel effektiver als die "Wurst", erklärte Dieter Wahr. Selbst das Anlegen der Handschließen wurde eindrucksvoll am freiwilligen Objekt demonstriert. Zu guter Letzt nahmen die Kinder im Sozialraum auf der Eckbank Platz und ließen sich von Dieter Wahr in die Welt der Spurensuche mitnehmen. "Bring mir mal das Glas von der Spüle hier an den Tisch", wurde ein Junge aufgefordert. Dann wurde der große Koffer für die Spurensicherung ausgepackt. Fein säuberlich sind darin alle notwendigen Utensilien untergebracht, vom Einmalhandschuh bis zum Kohlestaub. Das Glas wurde nun vorsichtig mit dem Wedel eingestäubt – und schwupps – erschienen nach und nach die Fingerabdrücke des "Täters".

Nach einer guten Stunde im kühlen Untergeschoss des Postens hatten die jungen Besucher einen umfassenden Eindruck von der Arbeit der Polizei vor Ort erhalten. So manche Frage fiel den Kindern erst nach der Verabschiedung ein. Das sei nicht weiter schlimm, heißt es in der Mitteilung des Jugendreferats, denn nächsten Sommer, soll der Besuch des Polizeipostens wieder Teil des Sommerferienprogramms sein.