Alpirsbach Auf den Spuren der Mönche wandeln

Da die Mönche ausschließlich hinter Klostermauern lebten, war es erforderlich, dass es neben den Mönchen Laienbrüder gab, die die Feldarbeit verrichteten, das Brot backten und alltägliche Arbeiten zu leisten hatten. Bei der Besichtigung ging es auch durch den gotisch umgestalteten Kreuzgang mit seinen Buntstein-Säulen.

Auf die Frage, was denn ein Kreuzgang sei, war zu hören, dass dort die Mönche dem Abt, ihrem "Chef", zur Kirche folgten. Dabei trug der Abt das Kreuz, daher erhielt der Gang seinen Namen. Im Innenhof des Kreuzgangs hatten die Mönche einen Kräutergarten angelegt. Viele wichtige Entdeckungen der Botanik hatten bekanntlich ihren Anfang in einem Kloster. In der Klosterkirche konnte die Kreuzform des Bauwerks bestaunt werden, die Säulen mit ihren verschiedenen Darstellungen und auch der Altarraum selbst. Weiter ging es durch den Kapitelsaal und das Pallatorium, jenem so wichtigen Raum, in dem die Benediktiner-Mönche, die sich zum Schweigen verpflichtet hatten, auch einmal miteinander sprechen, also vielleicht auch "palavern" durften. Die Schlafräume der Mönche mit Strohsäcken in den kleinen Betten durften die Kinder selbst erkunden. Ungemütlich befanden sie die Betten, und kalt war es obendrein an diesem Herbsttag. Am Ende der Klosterführung ging es in einen hellen freundlichen Raum in der Klosteranlage, wo bereits der Tisch gedeckt war. Jeder Besucher erhielt ein eigenes Schälchen, um sich von Petra Beilharz in der Kunst des Brotbackens unterweisen zu lassen und selbst den Teig zuzubereiten.

Am Ende war für jeden das selbst gebackene Brot ein Geschenk nach langer Führung und aufmerksamem Zuhören. Die Mönche selbst, so erfuhren die Kinder, hatten sich fast nur von Brot ernährt, mittags gab es eine warme Gemüsesuppe. Tröstlich und erstaunlich war für die Besucher zu erfahren, dass damals alle, auch die Klosterschüler, täglich einen viertel Liter Wein trinken durften.

Den ganzen Tag über herrschte reger Betrieb hinter den Klostermauern, manchmal musste sogar eine Gruppe ein wenig warten, um der vorherigen den Vortritt zu gewähren.