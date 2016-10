Alpirsbach Auch Lachmuskeln strapaziert

"Schwabenpower" zieht Publikum in seinen Bann

Für die langjährige Treue erhielten Alexandra und Mike von der zweiten Vorsitzenden Andrea Meser ein Geschenk. Das Duo aus Schramberg wurde im Juni 1996 gegründet und hatte in Lauterbach seinen ersten Auftritt. Das Auftrittsgebiet von Alexandra & Mike umfasst einen Radius von 100 Kilometern, wobei sie auch schon in Nürnberg, Ludwigshafen und Stuttgart auftraten. Das breite Repertoire von Schlagern, Oldies und Party-Musik sorgte auch in der Peterzeller Halle für Stimmung und animierte die mehr als 220 Besucher zum Tanzen.

Ein buntes Programm mit viel Unterhaltung sorgte für gute Stimmung. Besonders die Auftritte von "Hannes und der Bürgermeister" sorgten dafür, dass die Lachmuskeln ordentlich strapaziert wurden.