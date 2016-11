Alpirsbach Auch "Heidis" begleiten Tü und Ta

Alpirsbach-Peterzell. Als echter Besuchermagnet präsentierte sich der inzwischen 18. Almabtrieb der Feuerwehrziegen Tü und Ta, organisiert von der Feuerwehrabteilung Höhenstadtteile.

Im Sommer hatten die Ziegen allerhand zu tun, um den Wasserhochbehälter beim alten Löwenplatz abzuweiden. Beim Umzug ins Winterquartier wurden Tü und Ta nun von 20 Gruppen begleitet, die bäuerliches Brauchtum, historische landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte sowie landwirtschaftliche Nutz- und Haustiere vorstellten. Rund 1000 Besucher, darunter auch viele auswärtige, säumten bei Sonnenschein und milden Temperaturen bei dem Umzug die Peterzeller Straße. Zu spüren war, dass alle Beteiligten mit viel Herzblut dabei waren. Aus einer Idee, die vor 18 Jahren entstanden war, hat sich inzwischen ein Umzug entwickelt, der aus dem Jahresprogramm im Dorf nicht mehr wegzudenken ist. Aufschlussreich kommentierte Abteilungskommandant Edwin Schumacher den bunten Umzug. Grußworte sprach Pfarrer Georg Steffens, in dessen Pfarrhaus Tü und Ta im dortigen Stall überwintern.

Steffens gratulierte dem Almabtrieb zum "Erwachsenwerden". Er habe selbst erlebt, wie sich die Idee entwickelt habe und weiter wächst. Der Umzug trage zum Lachen und Fröhlichsein bei. Ein bisschen Kind sein tue auch Erwachsenen gut. Der Almabtrieb sei ein gutes Beispiel dafür, nicht alles bierernst zu nehmen. Punkt 13.30 Uhr setzte sich der Umzug, angeführt von den Dorfkindern, in Richtung Feuerwehrhaus in Bewegung. Farbenprächtig anzusehen waren die "Schweden-Mädchen", denen "Ziegenvater" Robert Knöpfle mit Tü und Ta folgte. Die Feuerwehrziegen schienen ihren großen Auftritt gelassen zu genießen. Mit historischen Spritzen und manchem Wasserstrahl präsentierten sich die Feuerwehren Höhenstadtteile, Alpirsbach, Fluorn, Dornhan und die Löschgruppe Winzeln. Fröhlich winkten die Besucher den Umzugsteilnehmer zu, die sich mit manchen Bonbons, Most und Feuerwasser revanchierten.