Alpirsbach Auch "Heidis" begleiten Tü und Ta

Steffens gratulierte dem Almabtrieb zum "Erwachsenwerden". Er habe selbst erlebt, wie sich die Idee entwickelt habe und weiter wächst. Der Umzug trage zum Lachen und Fröhlichsein bei. Ein bisschen Kind sein tue auch Erwachsenen gut. Der Almabtrieb sei ein gutes Beispiel dafür, nicht alles bierernst zu nehmen.

Punkt 13.30 Uhr setzte sich der Umzug, angeführt von den Dorfkindern, in Richtung Feuerwehrhaus in Bewegung. Farbenprächtig anzusehen waren die "Schweden-Mädchen", denen "Ziegenvater" Robert Knöpfle mit Tü und Ta folgte. Die Feuerwehrziegen schienen ihren großen Auftritt gelassen zu genießen. Mit historischen Spritzen und manchem Wasserstrahl präsentierten sich die Feuerwehren Höhenstadtteile, Alpirsbach, Fluorn, Dornhan und die Löschgruppe Winzeln. Fröhlich winkten die Besucher den Umzugsteilnehmer zu, die sich mit manchen Bonbons, Most und Feuerwasser revanchierten.

Reichlich Süßigkeiten

Auch der Obst- und Gartenbauverein war mit von der Partie, ebenso die Peterzeller "Heidis", die reichlich Süßigkeiten unters Volk brachten. Fesch auch die Bergladies. Als Original zeigte sich Ewald Schmid. Stolz schritt er mit seiner Sense hinter einem Gefährt her, das seine glänzenden Pokale beförderte, die er beim Sensenwettmähen erzielt hatte. Musikalisch sorgten der Musikverein Römlinsdorf, der Männergesangverein Frohsinn Reutin und das Akkordeon-Orchester Fluorn-Winzeln für Stimmung. Satte Töne erzeugten außerdem zahlreiche Oldtimertraktoren der Marken Eicher, Porsche, Hanomag und Deutz und viele mehr. Mit seiner Ziegenherde war der Schwarzwaldziegenhof Keller vertreten. "Gette’s Goaßa", der "Däle Rudi" und Kleintierzüchter stellten sich ebenso vor.

Nach dem Umzug konnten sich Besucher beim beliebten "Goaßa"-Wettmelken messen. In gemütlicher Runde klang der schöne Herbsttag aus.