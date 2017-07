Alpirsbach Auch eine königliche Hoheit feiert mit

Alpirsbach. CDU-Bundestagsabgeordneter Hans-Joachim Fuchtel übernahm im Beisein der chinesischen Investorin Wenhong Yu, der Hopfenkönigin aus der Hallertau und Bürgermeister Michael Pfaff souverän den Fassanstich und eröffnete damit das siebte Hopfenfest in Alpirsbach.

Schon am Freitagabend steppte im Vorfeld zum Hopfenfest in der Klosterstadt der Bär. Nahezu 3000 vorwiegend junge und junggebliebene Bierliebhaber tummelten sich zwischen Kloster und Brauerei, schwoften zu den Klängen des Musikvereins Obertalheim, während auf der Klosterbühne die Rockband Charlys Silence den Fans einheizte. Die gute Stimmung hat wohl viele dazu animiert, gleich nochmal am Samstag – diesmal beim offiziellen Hopfenfest – vorbeizuschauen. Auch wenn an diesem Tag das Alter der Besucher deutlich gemischter war, tummelten sich doch auch dabei viele junge Menschen, teilweise in Tracht, im Hopfengarten bei der Bierprobe oder genossen auf quietschgelben Liegestühlen im Braukeller mit "Holler die Waldfee" oder "Jäger Pitcher" Bier-Cocktails.

Der Musikverein Reutlingendorf war mit dem Bus liegengeblieben. Die Musiker kamen mit Verspätung, machten das aber durch ihre exzellente Blasmusik schnell wieder wett, sodass die Besucher schon in bester Stimmung waren, als ab 22 Uhr die beliebte schwäbische Rockband Wendrsonn die Bühne betrat.