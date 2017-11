Alpirsbach Attraktivität der Stadt soll steigen

Neben zahlreichen Mitgliedern waren auch Bürgermeister Michael Pfaff und einige Stadträte zur Hauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Alpirsbach in der "Linde" in Peterzell gekommen. Pfaff betonte in seinem Grußwort die Bedeutung des HGV bei vielen Aktionen und Aktivitäten. "Sie sind ein verlässlicher Partner und bilden das Rückgrat der Stadt", sagte Pfaff.

Vorsitzender Georg Steinberger lobte die gute Zusammenarbeit. Zudem hob er die guten Kontakte mit der Stadtverwaltung und vor allem mit dem Bürgermeister hervor. Wie Steinberger berichtete, sind alle 25 Stände für den Weihnachtsmarkt am Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 21 Uhr mit neuen Abdeckungen in Ziegeldachoptik ausgestattet. Zudem werden in der Adventszeit beleuchtete Sterne und entlang der Haupt- und Marktstraße Lichterketten aufgehängt.

Solche Punkte werden auch beim Unternehmerstammtisch besprochen. Im Zusammenhang mit diesem regte Pfaff an, eine Alpirsbacher Job-Börse einzurichten. Viele Gewerbetreibende würden über Fachkäftemangel klagen. Bei einer solchen Job-Börse bestehe auch die Möglichkeit, Schülern verschiedene Berufe vorzustellen. Die Stadt würde dafür laut Pfaff auch Räume zur Verfügung stellen. Mit den örtlichen Schulen seien schon Vorgespräche geführt worden. Die Idee stieß bei den Anwesenden auf großes Interesse.