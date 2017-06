Alpirsbach Alpirsbach will Flüchtlingsbeauftragten einstellen

Dabei ging es um die Verteilungsquote, mögliche Ausgleichszahlungen, Fördermittel sowie einen Integrationsmanager getreu dem Pakt für Integration.

Gemäß der vom Landratsamt erstellten Verteilungsquote ist derzeit für Alpirsbach eine Unterbringung von 89 Flüchtlingen vorgesehen, aktuell sind dort derzeit 99 angesiedelt, war zu erfahren. Somit hat die Stadt ihre Quote übererfüllt, muss sich aber auch mittelfristig um eine Anschlussunterbringung kümmern. Das Land, so der Referent des Landkreises, fördert eine aufsuchende, niederschwellige Sozialbegleitung- und -beratung von Personen mit dem Ziel der besseren Integration. Diese Förderung soll die Personalkosten eines Integrationsmanagers vollständig abdecken und ist auf zwei Jahre befristet, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Für die Einsetzung eines Managers ist der Landkreis zuständig. Die Gesamtkosten der Stadt bei Antragsstellung beliefen sich auf 15 000 Euro für das dreijährige Förderprogramm, so Bürgermeister Pfaff. Der Fördersatz betrug 70 Prozent, somit hätte die Stadt einen Zuschuss von 105 000 Euro erhalten sollen. Bewilligt worden waren wegen Überzeichnung des Förderprogramms aber nur 52 500 Euro. Nun mussten die Räte entscheiden, ob die Stadt unter den gegebenen Voraussetzungen einen Flüchtlingsbeauftragten einsetzen will oder gegebenenfalls die Fördermittel zurückzuzahlen sind. Letztlich wurde nach eingehender Diskussion beschlossen, den Bericht zur vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung zur Kenntnis zu nehmen, die Einsetzung eines Integrationsmanagers zu befürworten und der Einrichtung einer Vollzeitstelle für einen Flüchtlingsbeauftragten zuzustimmen. Bürgermeister Pfau schlug vor, erst einmal eine 100-Prozent-Stelle auszuschreiben und zu klären, wer sich für diese Stelle zu welchen Konditionen interessiert. Auch wurde vorgeschlagen, mit Loßburg und Baiersbronn Kontakt aufzunehmen und in Erfahrung zu bringen, wie man sich dort entschieden habe.