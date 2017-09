Alpirsbach Alles dreht sich rund um Eimer

Nachdem die Kinder Hygienemantel, Mützen und Ohrenschützer angezogen hatten, begann ein Betriebsrundgang. Dabei galt es für die Forscherkinder, überall, wo Bewegung stattfindet, das Maskottchen Technolinchen zu entdecken. Viel gab es zu bestaunen: Maschinen die Eimer um Eimer ausspucken, Förderbänder, elektrische Türen, Gabelstapler, die viele Eimer aufstapeln, und eine große Maschine, die alles verpackt. In der Qualitätssicherung wurde getestet, wie viel Gewicht ein Eimer aushalten kann. Über die vielen Eindrücke sprachen die Kinder bei einer Vesperpause in der Kantine bei Brezeln, Apfelschnitzen und Saftschorle. In der Lehrwerkstatt unterstützten die Lehrlinge die Kinder beim Bau von Laufdosen und Dosentelefonen. Nach fleißigem Bohren, Schnüre verknoten und "Telefonieren" gingen die jungen Besucher in die Büroetage, wo ein kleiner Parcours auf sie wartete. Laufdosenwettkämpfe wurden ausgetragen, es ging im Slalom um Mülleimer, um Schränke und Schreibtische und im Slalom wieder zurück.

Anschließend gab es im Besprechungszimmer eine kleine Siegerehrung. Jedes Kind bekam einen Eimer mit farbigem Deckel und Gummibärchen. Zum Abschluss wurde auf den Eimern noch zu einigen Liedern getrommelt.