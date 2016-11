Alpirsbach Alle Sparten der Magie vertreten

Die Bandbreite reicht vom Manipulator über den charmanten Sprechzauberer bis zur bunten Zauberei mit Musik. Stefan Handel führt durch das Programm und füllt die Umbauphasen mit seiner manipulativen Zauberkunst. Horst Reutter zählt zu den Vielseitigsten der magischen Zunft und brilliert durch seinen Facettenreichtum auf allen Gebieten der Zauberkunst. Der indische Zauberer Shri Magada entführt die Besucher in die magische Welt des Orients. Maxim Maurice & Jennifer schöpfen aus einem vielseitigen Repertoire. Bei ihrem Auftritt kommt es nicht selten vor, dass die Assistentinnen in der Waagerechten schweben oder mal rasch von der Bühne verschwinden, um woanders wieder aufzutauchen. Maxim Maurice lässt seine Partnerin mal im hautengen Glitzerkostüm, dann gleich in einer weißen Ballrobe erscheinen. Blitzschnell verwandelt sich Jennifer, dabei reicht ein Tuch oder eine Handvoll Glitzer, um ein neues Outfit zu zaubern.

Tickets: Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadt-Information Alpirsbach, Telefon 07444/ 951 62 81, oder per E-Mail an stadt-info@alpirsbach.de. Der Eintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, für Kinder bis 14 Jahren acht Euro.