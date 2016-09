Alpirsbach Afghanische Tänze

Beim Treffpunkt am Lindenbrunnen am frühen Nachmittag zeigte sich der Himmel ziemlich wolkenverhangen, dennoch machten sich die Teilnehmer auf den Weg. Einige Stunden bei Spiel und Spaß mit Gebäck und Getränken waren die Belohnung dafür. Einige junge afghanische Männer führten Tänze vor. Plötzlich bekamen auch alle anderen Lust zu tanzen. In einem großen Kreis, unter viel Gelächter, wagten sie einige Schritte.

Zufrieden traten Asylbewerber und Einheimische bald darauf den Rückweg an, einige Kinder allerdings recht nass –­ die Quelle war zu verführerisch.