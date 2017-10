Alpirsbach. Der Alpirsbacher Klosterfund steht im Mittelpunkt der Sonderführung "Weltweit einzigartig" von Staatliche Schlösser und Gärten im Alpirsbacher Kloster. Sie beginnt am Sonntag, 22. Oktober, um 14.30 Uhr. Referentin Ilse Binder zeigt, wie die Kleider der Benediktinermönche und später die der Klosterschüler ausgesehen haben. Eine sensationelle Entdeckung gelang 1958 im Kloster Alpirsbach: Fast 500 Jahre lang lag unter den Dielen des Dormitoriums ein Sammelsurium von Alltagsgegenständen. Für die Sonderführung ist eine Anmeldung per ­E-Mail an info@kloster-alpirsbach.de oder unter Telefon 07444/510 61 erforderlich.