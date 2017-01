Alpirsbach 20 neue Laptops für Grundschüler

Die Bläserklasse eröffnete die Veranstaltung in der Turnhalle. Schulleiterin Andrea Dworsky begrüßte besonders Bürgermeister Michael Pfaff, Oliver Grohe und seine Frau Michaela sowie Thomas Brommer, Geschäftsführer der Kompass Business Computing GmbH & Co. KG. Dworsky berichtete, in welch schlechtem Zustand sich der Computerraum der Grundschule befindet. Verdeutlicht wurde dies durch ein kleines Vorspiel der Zeitungs-AG Kinder, die zeigte, wie kompliziert sich das Arbeiten an den alten Computern oft gestaltete. Oft ärgerten sich die Kinder über lange Wartezeiten am PC, einige Computer gingen schon gar nicht mehr an.

Oliver Grohe betonte, dass das Arbeiten mit neuen Medien immer wichtiger werde und auch schon in der Grundschule gefördert werden sollte. Deshalb unterstützt er die Schule mit 20 neuen Laptops, die die veralteten Geräte ersetzen sollen.

Die Freude der Schüler war offensichtlich, als Bürgermeister Michael Pfaff und Thomas Brommer die neuen Geräte präsentierten. Pfaff dankte für die Spende und kündigte an, dass die Stadt Alpirsbach einen Laptopwagen spenden wird, in dem die Geräte sicher aufbewahrt werden können.