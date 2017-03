Alpirsbach 1100 Projekte gefördert

Vor rund 100 anwesenden Mitgliedern zog der Rastatter Landrat eine positive Bilanz der Naturparkarbeit. Es sei gelungen, Angebote für ganz unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln und diese zeitgemäß zu transportieren. "Davon profitiert letztlich die ganze Region", so Bäuerle. Als positiv bewertete der Vorsitzende auch die Verlängerung der Kooperationsvereinbarungen mit den langjährigen Partnern Alpirsbacher Klosterbräu und Duravit AG.

Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker informierte die Mitglieder über das diesjährige Maßnahmenprogramm – so verfügt der Naturpark 2017 über ein Gesamtvolumen von rund 710 000 Euro an Fördermitteln; insgesamt bezuschusst der Naturpark 64 Projekte in der Region, im Vorjahr waren es 68.

"Als Förderinstrument leistet der Naturpark einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raums", so Dunker. Je nach Projekt sind bis zu 70 Prozent der Kosten förderfähig. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat der Naturpark rund 1100 Projekte mit mehr als acht Millionen Euro Fördermitteln auf den Weg gebracht.