Alles geregelt Beim Testament will viel bedacht sein

Das Berliner Testament ist eine in Deutschland sehr beliebte und grundsätzlich sinnvolle Form des gemeinschaftlichen Testaments von Ehegatten. Eine Außnahme gilt bei Großvermögen, bei denen die individuellen Steuerfreibeträge der Kinder und Enkel genutzt werden sollten, hier bietet sich eine Ergänzung des Berliner Testaments durch entsprechende Vermächtnisse an. In diesem Testament setzen sich die Ehegatten gegenseitig zu alleinigen Erben ein und bestimmen, dass nach dem Tode des länger lebenden Ehegatten der gemeinsame Nachlass einem Dritten, zum Beispiel den gemeinsamen Kindern, zufallen soll. Man spricht insoweit auch von der Schlusserbeneinsetzung der Kinder. Ohne eine Benennung der Schlusserben im Testament würde beim Tod des überlebenden Ehegatten die gesetzliche Erbfolge greifen. Auch die Bestimmung von Ersatzerben, zum Beispiel der Enkelkinder oder einer karitativen Organisation oder anderen Verwandten, sollte bereits im Testament erfolgen.

Können die Kinder beim Berliner Testament ihren Pflichtteil schon beim Tod des ersten Elternteils geltend machen?

Viele denken, dass die Kinder, die ja sowieso Schlusserben nach dem länger lebenden Ehegatten werden, dann keinen Pflichtteilsanspruch nach dem Tod des erstversterbenden Elternteils geltend machen könnten. Das ist aber ein Irrtum. Ein pflichtteilsberechtigtes Kind kann bei der Alleinerbeneinsetzung eines Elternteils bereits im ersten Erbfall seinen Pflichtteil einfordern. Um die Kinder von der Geltendmachung des Pflichtteils abzuhalten, sollte man eine sogenannte Pflichtteilsstrafklausel ins Testament einbauen.

Wie lange darf ein Verstorbener zuhause bleiben, bis er vom Bestatter abgeholt werden muss?

Bis zu 36 Stunden nach dem Todeszeitpunkt darf ein Verstorbener zuhause bleiben. Es gibt die Möglichkeit, beim zuständigen Rathaus einen Antrag zu stellen, dass der Verstorbene noch länger zuhause bleiben darf –­ dafür müssen aber Temperaturen und die Verhältnisse stimmen.

Was genau ist eine Schenkung?

Bei einer Schenkung wird der "Schenker" ärmer, während der "Beschenkte" reicher wird. Das passiert beispielsweise, wenn man einen Teil seines Vermögens weitergibt, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten. Auch wenn Sie ein Haus verschenken und dafür einen Geldbetrag bekommen, der niedriger ist als der Wert des Hauses, handelt es sich um eine Schenkung.

Wie weise ich der Bank meine Erbberechtigung nach?

Die Bank hat das Problem zu erkennen, wer alles zur Erbengemeinschaft gehört. Um über das Vermögen verfügen zu können, müssen die Erben der Bank oder Sparkasse ihre Berechtigung als Rechtsnachfolger nachweisen. Dies kann durch Vorlage eines Erbscheins geschehen, den auf Antrag das Nachlassgericht (Amtsgericht; in Baden-Württemberg noch bis 2018 beim Notariat) ausstellt. Alternativ reicht auch ein Testament mit Eröffnungsprotokoll vom Nachlassgericht oder ein Erbvertrag.

Kann ich die Urne meines Mannes zuhause behalten oder im Garten begraben?

Nein, die Urnen müssen in Deutschland auf einem Friedhof oder in einem Friedwald beigesetzt werden. Nur in der Schweiz, in Frankreich, in Norwegen und in Schweden dürfen die Angehörigen die Urnen zuhause behalten.

Wer verwaltet nach meinem Tod das Erbe meiner minderjährigen Kinder, wenn ich geschieden bin?

Ihr Ex-Partner verwaltet es. Die elterliche Sorge für minderjährige Kinder geht beim Tod eines Elternteils auf den überlebenden Elternteil über. Dazu gehört auch die Vermögenssorge über Ihren Nachlass. Sie können in einem Testament aber anordnen, dass sich die Vermögenssorge Ihres Ex-Partners nicht auf das Erbe erstrecken soll, sondern von einer anderen Person ausgeübt werden soll, beispielsweise einem Testamentsvollstrecker.

Ich überlege, mein Haus und das Grundstück zu verschenken. Aber wer bemisst den Wert?

Das Finanzamt bemisst den Wert aufgrund der Vorschriften des geltenden Bewertungsgesetzes. Es wird versucht, den wirklichen Wert, also den Verkaufspreis, zu ermitteln. Vergleiche zeigen, dass die Schätzungen des Finanzamtes oft unzutreffend sind. Liegen sie unter dem wirklichen Wert, werden Sie bevorzugt behandelt, indem der niedrigere Wert angesetzt wird. Liegt der Wert allerdings höher, können Sie den Wert des Finanzamtes nur durch ein Sachverständigengutachten widerlegen.

Ich bin verwitwet, habe einen Sohn und eine Tochter und vererbe 400 000 Euro. Jedoch soll nur meine Tochter erben. Wie bringe ich meinen Sohn um seinen Pflichtanteil?

Indem Sie Ihrer Tochter Geschenke machen. In Ihrem Fall gilt: Selbst wenn Sie Ihre Tochter als Alleinerbin einsetzen, hat Ihr Sohn Anspruch auf seinen Pflichtanteil von 100 000 Euro. Wenn Sie Ihrer Tochter die 400 000 Euro jedoch schenken, reduziert sich der Pflichtanteil in Höhe von 100 000 Euro jedes Jahr um 10 000 Euro. Sollten Sie beispielsweise in fünf Jahren sterben, hat Ihr Sohn nur noch Anspruch auf einen Pflichtanteil in Höhe von 50 000 Euro, sterben Sie nach neun Jahren hat sich der Pflichtanteil auf 10 000 Euro reduziert, und sterben Sie nach zehn Jahren, erbt Ihr Sohn gar nichts mehr. Wichtig ist aber, dass Sie sich an der Schenkung nicht die wesentliche Nutzung vorbehalten, damit die Ausschlussfrist von zehn Jahren zu laufen beginnt.

Ich bin geschieden und muss meinem Ex-Mann Unterhalt zahlen. Geht diese Schuld auf meine Erben über?

Ja. Mit dem Tod endet die Unterhaltspflicht gegenüber dem geschiedenen Ehepartner nicht, sondern geht auf Ihre Erben über. Diese haften aber nur begrenzt. Sie müssen höchstens so lange Unterhalt zahlen, bis der Pflichtteil erreicht ist, den Ihr Ex-Mann bekommen hätte, wenn die Ehe nicht geschieden worden wäre. Das ist in der Regel ein Achtel des Erbes.

Ist eine Testamentsvollstreckung sinnvoll?

Um Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich bei größeren Bankguthaben, laufenden Verbindlichkeiten und insbesondere bei Wertpapierdepots, eine kontinuierliche Vermögensverwaltung sicherzustellen. Hilfreich ist es, der Erbengemeinschaft einen Testamentsvollstrecker zu Seite zu stellen, der ausreichend bevollmächtigt ist.

Mein Mann hat zwei Kinder aus erster Ehe, ich eins. Ist für uns ein Berliner Testament sinnvoll?

Wenn Sie verheiratet sind, können Sie ein Berliner Testament errichten, in dem Sie beide sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und die Kinder aus beiden Ehen zu Schlusserben nach dem Tod des überlebenden Ehegatten. Allerdings kann es Schwierigkeiten wegen des Pflichtteilrechts geben. Wenn ihr Mann vor Ihnen sterben sollte, sind Sie Alleinerbin. Wenn Sie alle drei Kinder als gleichberechtigte Schlusserben einsetzen, entsteht folgendes Problem: Sie haben nur ein Kind, dessen Pflichtteil nach Ihrem Tod die Hälfte des Gesamtnachlasses beträgt. Ihr Kind kann dann also die Hälfte des Erbes verlangen, die Kinder Ihres Mannes haben dann jeweils nur noch Anspruch auf ein Viertel des Erbes. Das sollten Sie bei der Testamentsgestaltung beachten.

Muss ich dem Finanzamt als Miterbe Bankguthaben anzeigen?

Unbedingt. Die kontoführende Bank ist beim Tod des Kontoinhabers ohnehin verpflichtet, dem Finanzamt die Guthaben des Erblassers mitzuteilen, wenn diese bei der kontoführenden Bank über 2500 Euro liegen oder/und ein Schließfach vorliegt. Diese Anzeige dient zwar in erster Linie der Ermittlung der Erbschaftssteuer, ermöglicht dem Finanzamt bei einer sogenannten Kontrollmitteilung aber gegebenenfalls auch eine Überprüfung für die Einkommensteuer. Bei Geldvermögen über 50 000 Euro oder einem Bruttowert des Gesamtnachlasses von über 250 000 Euro erfolgt automatisch eine Kontrollmitteilung von der Erbschaftsteuerstelle an die Einkommensteuerstelle des Finanzamtes.